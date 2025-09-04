Pracowalem kiedys dla ludzi, ktorzy w latach '90 zarabiali krocie. Poniewaz mieli tyle pieniedzy, ze nie wiedzieli na co wydawac, kupowali nieruchomosci, glownie w centrum miasta.

Kiedys szefowa pochwalila mi sie, ze wiekszosc z tego stoi pusta obecnie bo nikt nie chce wynajmowac za pieniadze jakich oni oczekuja, a oni jako wlascicieli nie beda obnizac czynszu bo sobie zepsuja rynek. Wola, zeby stalo wszystko puste, a sprzedawac nie zamierzaja.

Oczywiscie zarabialem w