Katowice wprowadzają, Kraków rozważa: drastyczny wzrost podatku od pustostanów
Podatkiem chcą obniżyć ceny mieszkań. Pustostany mają szybko wrócić na rynek. Katowice mają pomysł na legalne działanie, bez zmiany przepisów. Deweloperzy wściekli. W Krakowie takich mieszkań może być... 70 tys.artur-kielbasinski
Komentarze (54)
najlepsze
To ma sens. Pytanie dlaczego wcześniej były traktowane jak mieszkalne?
A podatek dla developerucha za niesprzedane mieszkania
@vinku: Nie będzie oddawał lokalu X do użytku póki nie podpisze umowy kupna sprzedaży z zadatkiem, bez pozwolenia na użytkowanie to dalej teren budowy.
@smieszke: to jest wyrok sądu czyli każda sprawa inna.
Tu zaraz zaczną się następne bo ktoś mieszka, nie oddał do użytku to jak ma mieszkać, ma domek letniskowy, pracuje po całej polsce czasami potrzebuje się zatrzymać w innym miejscu, trzyma dom po dziadkach i remontuje dla dzieci.
Więc powodzenia będzie tych spraw latać po sądach
lmao z czyjego palucha ta liczba wyssana?
Podobne dane podaje serwis „naszemiasto.pl”: z całkowitej liczby ~430 tys. mieszkań, ok. 60 tys. było pustych — czyli 15 % .
Skala odpowiada ogólnopolskim trendom: w całej Polsce około 12 % mieszkań stoi pustych (według spisu z 2021) .
@polonusx: wynajem na czarno
Kiedys szefowa pochwalila mi sie, ze wiekszosc z tego stoi pusta obecnie bo nikt nie chce wynajmowac za pieniadze jakich oni oczekuja, a oni jako wlascicieli nie beda obnizac czynszu bo sobie zepsuja rynek. Wola, zeby stalo wszystko puste, a sprzedawac nie zamierzaja.
Oczywiscie zarabialem w