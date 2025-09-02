Kupujesz mniej, płacisz tyle samo. Znikające gramy w czekoladzie
Centrum Konsumenta w Hamburgu złożyło pozew przeciwko firmie Mondelez, właścicielowi marki Milka, w Sądzie Okręgowym w Bremie. Jak potwierdził sąd agencji informacyjnej dpa, zarzut dotyczy nieuczciwej konkurencji.Kolekcjoner_dusz
Komentarze
Niech lezy i gnije na polkach,
lepiej se kupic czyste kakao i z mlekiem rozmieszac,
Na zdrowie bardziej wyjdzie i kapucha w kieszeni zostanie
@adamsowaanon: XD
Daj spokój p0lkom
Z drugiej strony jaki był sens obniżać wagę o 5-10g?
Pewnikiem by 2 Euro nie przekroczyć. Mają pole do popisu, następnie będzie 85, 80, 75, 70.
A potem się skoczy na nową super dużą z 100g za 2.99 Euro. ¯\(ツ)/¯
80g w opakowaniu dla 150g. W mięsnym dziale to norma ( ͡° ʖ̯ ͡°)
Jest coraz więcej pasjonatów (od mięs, serów, ryb, czegokolwiek) handlujących na targach czy nawet w sieci..