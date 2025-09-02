Ostatnio kupiłem duża milke, zwykła mleczna i byłem mega zadowolony ze ustrzeliłem fajna promocje. Dopiero w domu zobaczyłem że nie ma jak dawniej standardowo 300g tylko 250 :( wydymali mnie. Nie dość że trzeba ceny sprawdzać siedem razy czy akurat dzisiaj, z kartą i tak dalej, to trzeba patrzeć siedem razy na produkt na czym akurat dzisiaj chcą nas wydymac.