Tragedia koło Konina. Matka i dwie córki zginęły w szambie
Życia 32-latki oraz 6- i 8-letnich dziewczynek nie udało się uratować. Na razie nie wiadomo, dlaczego kobieta i dzieci znalazły się w szambie. Wyjaśnieniem tragedii zajmuje się policja.ZobaczLink
Komentarze (119)
Ciekaw jestem jaki jest background. Musiala byc psychiczna, pewnie cala wioska wiedziala o problemach.
Traci sie przytomność i śmierć następuje przez uduszenie. Podobnie jak zatrucie spalinami.
a bedzie ze pewnie mąż się przyczynił i jego wina, a ona nie miala wyboru