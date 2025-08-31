OD SIEBIE DODAM

Sam mialem taki przypadek w 2023.

Klientka od 2020/21 leczona na lęki. Przerobione wszystko z poprzednią terapeutką, oczywiście PSYCHODYNAMICZNIE, FREUD i te inne sprawy...

Patrzę na nią i tak na oko widać, że raczej ma depresję a nie lęk. Wywiad pogłębiony raczej sugeruje tendencje do histrionicznego typu zachowania (oczekuje pomocy, robi sceny, duzo emocji etc, ale tez PODATNA NA SUGESTIE - taka wypowa kobieta ze starych ksiazek).

Cały czas patrzę na jej objawy, Pokaż całość