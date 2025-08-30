Tzw. "socjalizm dla przedsiębiorców" to rak tego kontynentu, który rozpowszechnia się coraz bardziej, przez co dojdziemy kiedyś do punktu kulminacyjnego, gdzie obudzimy się śpiąc w namiotach albo w ośrodkach dla bezdomnych jak w Stanach Zjednoczonych, a potem ci sami ludzie, którzy brali te dotacje będą prosić rząd o to żeby usuwać nas z ulic do zakładów psychiatrycznych w Tworkach albo Kobierzynie, bo psujemy im widoki.