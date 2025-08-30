Firma złodzieja czapeczki z US Open dostałą ponad 12 mln zł w dotacjach!
Czy wiecie, że firma słynnego złodzieja czapeczki z US Open dostała ponad 12 mln zł w dotacjach z UE! Jak widać cwaniak potrafi zdobyć nie tylko czapeczkę tenisisty, ale też i ogromne środki z dotacji. Wszyscy obywatele Unii sponsorują takich ludzi.Czolgowy_tank
Klasyka.
Jakie znaczenie strategiczne dla państwa mają fabryki kostek brukowych, że musimy je dotować i pomnażać czyjś prywatny majątek?
Ja nie neguję, że takie zakłady są potrzebne (bo są) tylko każdy biznes teraz musi otrzymywać dotacje?
Komentarz usunięty przez autora
@kamehameha: Zwykła ludzka przyzwoitość