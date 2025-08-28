Podatek za zamieszkiwanie z partnerem
Pomiędzy partnerami, którzy nie pozostają w formalnym związku, a zamieszkują wspólnie w mieszkaniu należącym do jednego z nich dochodzi do niepisanej umowy użyczenia. i cyk - podatek.izera-grom
@krulkartonu: Ale kogo masz na myśli? Dziennikarzy? Tak. Wymyślają różne bzdury. A może podatników, którzy zadają głupie pytanie skarbówce i potem się dziwią, że dostali głupią odpowiedź?
Natomiast jeśli masz na myśli urzędników skarbowych, to jak już ktoś faktycznie będzie mieć postępowanie w takiej sprawie, to wróćmy do tematu. Bo na razie to jest fakt medialny, czyli faktoid.
Ale mnie złapaliście XD
A nie, czekaj...
To nie jest pomysł, a obowiązujące martwe prawo
@Neobychno: Wykopki tak właśnie myślą.
Będzie na głównej, zobaczysz. :)
@wredny_gad: A jak się nie dokłada, to z kolei on ma przysporzenie, bo ma mieszkanie za darmo.
@Tym: Seba zostawi Jessike i przytuli na kwadrat Karyne, Jessika wali donos i porobione. ¯\(ツ)/¯