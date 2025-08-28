Technicznie to jest wszystko prawda. Natomiast tytuł "Pary bez ślubu dzielące jedną nieruchomość, na celowniku fiskusa" to już czysty clickbait. Nie słyszałem nigdy o żadnym postępowaniu tego dotyczącym. Urząd skarbowy nie ma realnie jak tego sprawdzić. Na 1000% nie jest to temat, który interesuje fiskusa. Ale jeśli ktoś sam wystąpił w takiej sprawie o interpretację, no to fiskus mu odpowiedział - zgodnie z przepisami.