12 minut na orzeczenie. Rekord w Cudownym Sądzie Rejonowym!
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy wydał postanowienie o ustanowieniu najsurowszego możliwego środka zabezpieczającego w sprawie spółki BDC Development po 12 minutach od powołania nowej sędzi do składu orzekającego.Bobito
- 33
Komentarze (33)
W tekście w ogóle nie jest poruszona kwestia zarzutów wobec dewelopera, dlaczego?
@or4nge: skąd pewność, że się z nimi nie zapoznała. Przecież sędzia dostaje akta wcześniej. Można, a nawet powinno się z nimi zapoznać wcześniej. Być może akta były takie, że sędziowie byli zgodni co do decyzji.
I zadam to pytanie jeszcze raz, dlaczego w tekście w ogóle nie jest poruszona kwestia zarzutów wobec dewelopera?
czy nie można by trudnych spraw tam przenosić skoro 12minut wystarcza na postanowienie to wyrok max 24h robocze ....
Albo tutaj prokuratura, typ próbował babkę zabić i co? I chodzi wolno, to co ten prokurator ma w bani..
https://boop.pl/rozne/probowal-wepchnac-kobiete-pod-metro-zaskakujaca-decyzja-prokuratury
@xqwzyts: skoro o-----ł to po pijaku, to o-----e
Wspólnota pozywa dewelopera a w sumie to jego spółeczkę celową, ta na kroplówce ciągnie latami ale ma długów więcej niż aktywów. Jak będzie wyrok to Wspólnota ewentualnie dopisze się do listy wierzycieli.
A sprawa sądowa to konkretne koszty, u nas 100 - 200 000 zl
Szybkie sądy - źle...