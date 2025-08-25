Żak miał uciec do Hiszpanii. Zeznania ujawniają nowe okoliczności
Łukasz Żak planował ucieczkę do Hiszpanii po tragicznym wypadku na Trasie Łazienkowskiej. Niemcy miały być tylko przystankiemmatixrr
- #
- #
- #
- #
- #
- 21
- Odpowiedz
Łukasz Żak planował ucieczkę do Hiszpanii po tragicznym wypadku na Trasie Łazienkowskiej. Niemcy miały być tylko przystankiemmatixrr
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (21)
najlepsze
@Einstein_z_wypoku: Zawsze to miłe wspomnienia później w murach więziennych
Ładne dziewczyny, słońce a z Niemiec co wspominać?
Turków i urodziwe niemki?