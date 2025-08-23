Dlaczego w Niemczech wiatraki mogą być dalej od zabudowań a w Polsce nie?
Czyli jak podejście do planowania przestrzennego wpływa na nasze życie.qeti
Komentarze (154)
Rozumiem że fakt iż urzędnik decyduje, po której stronie masz jechać autem też Cie mierzi niemiłosiernie? rozumiem że jak nagle ktoś obok Twojego domu postawi chlew, albo hamownię silników rakietowych to nie będzie problemu bo "komunizmem" byłoby rzucanie przedsiębiorcy kłód pod nogi?
Bo moim zdaniem to chyba większość wykopków nie ma pojęcia o gospodarce przestrzennej i myśli że jak nie emituje
Nikt normalny nie chce wiatraków blisko domu!! Bo jak już się buduje to nie 1 wiatrak a najlepiej kilka kilkanaście by to miało ekonomiczny sens.
Jest mapa Polski gdzie pokazane są korzystne miejsca na wiatraki i jest jasno pokazane, że tym obszarem jest nasze Pomorze…
Wiatraki to dodatek Polska czeka na duże i małe elektrownie jądrowe(atomowe).
i dlaczego w Niemczech jest zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych w nocy oraz limity ilościowe zależne od tego jak mocny jest a-----l?
Płacić ruskim za węgiel - SUPER
Pomarańczowej małpie - SUPER
Jakimś Australijczykom, Kolumbijczykom - O JEZU JAKIE DOBRE WEŹ MOJE PIENIĄDZE
Wiatrak od naszego sąsiada i największego partnera handlowego, do którego części z resztą są produkowane przez polską firmę w Polsce? ZBRODNIA, ZABLOKOWAĆ, ZAWETOWAĆ, NIE RZUCIM ZIEMI SKĄD NASZ RÓD
Serio, mózgi sprane macie tak, że to już nawet nie bawi.
1 - Proces utylizacji zużytych łopat wiatraka (co z nimi robimy, jaka jest tego skala)
2 - Proces usuwania z gruntu żelbetonowej podstawy (koszty, czas, wpływ na środowisko)
3 - Wyjaśnić dlaczego musimy kupować tak prymitywną technologię jaką jest wiatrak za granicą a nie budować u siebie.
4 - I wreszcie odpowiedzieć na pytanie czy w Polsce zakazano budowy wiatraków?
Łopaty się przetwarza, fundamenty usuwa i recyklinguje, Polska buduje swoje fabryki, a wiatraki można stawiać (tylko wciąż z ograniczeniem 700 m).
1 - Łopaty NIE trafiają na wysypisko na wieki. Działają przemysłowe technologie:
Cementownie rozdrabniają łopaty - 90% masy wraca jako surowiec i paliwo, obniżając emisje CO2 cementu. Np Veolia w USA przerabiała setki łopat miesięcznie.
W Europie działa m.in. Holcim, Siemens Gamesa ma już RecyclableBlade (łopata w 100%
Jakim problemem w takich okolicznościach są łopaty gdzie nawet w przypadku rekordowych, 100 tonowych łopat morskich, potrzebowałbyś
https://enerad.pl/ile-mozna-zarobic-na-dzierzawie-gruntu-pod-oze-w-2025-roku/