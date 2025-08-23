Polska sytuacja jest katastrofalna. A co gdyby leków starczyło na dwa miesiące?
Wystarczyłoby, by Chiny ogłosiły, że rozważają wprowadzenie sankcji i mogą zablokować eksport substancji do leków, już to wywołałoby to panikę - Sebastian Szymanek, prezes Polpharmy w wywiadzie dla Rynku Zdrowia mówi o uzależnieniu Polski i Europy od Azji, o tym czy jest coś takiego jak polski lekfreedomseeker
Komentarze (48)
https://wykop.pl/link/7568635/marcelina-zawisza-zamiast-fabryki-lekow-uzywane-elektryki-z-niemiec
Może ZUS by wyszedł na plus?
Wynoszenie całej produkcji i przemysłu za granicę, ubijanie lokalnego rolnictwa kończy się fatalnie jeśli cokolwiek zaczyna się dziać na świecie.
Trump wlasnie zarzyna globalizm i dobija liberalna polityke krajow zachodu, którą zaczeto uprawiać po pokonaniu zsrr. Pora sie martwic o siebie, o zywnosc, dbac o wode i bezpieczenstwo oraz zatrudnienie dla własnych obywateli.
Az tym przejmowaniem akcji wiekszych firm (jak 10% w intelu) to zaczyna przypominac to co jest w chinach...co już samo w sobie jest szokujące, no ale chiny sa skuteczne, a zachod i stany zsuwaja sie w dol
@dreadingit: takie p---------e z tymi Chinami - Chiny PKB per capita mają na poziomie Mongolii i niższy niż Polska. To wszystko pięknie wygląda na ich reklamach i filmikach w necie. Super nowocześnie i bogato jest tylko w największych miastach na Wybrzeżu. Porównując do Polski to tak jakby rozwijało sie tylko
Jedyne pytanie jakie nasuwa mi sie na usta, to czy leci z nami jeszcze pilot?