Flipper żali się, że mieszkania się nie sprzedają. "Wszystko stoi", "To bolesne"
"Ja w tej chwili 68 mieszkań mam wystawionych na sprzedaż i wyobraźcie sobie, że wszystko stoi" - mówi Wojciech Orzechowski, inwestor nieruchomościowy. - "Mam zniecierpliwienie wśród inwestorów, bo jednak ten rynek jest w spowolnieniu", "To jest bolesne i to trzeba przetrwać"przemyslaw-tabor
@dzem_z_rzodkiewki: ale to nie 20% tylko jakieś 2000% :D
@OGOGOOO: czyt. z uczestnikami swoich "szkoleń"? ( ͡° ͜ʖ ͡°)