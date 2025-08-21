"Ja w tej chwili 68 mieszkań mam wystawionych na sprzedaż i wyobraźcie sobie, że wszystko stoi" - mówi Wojciech Orzechowski, inwestor nieruchomościowy. - "Mam zniecierpliwienie wśród inwestorów, bo jednak ten rynek jest w spowolnieniu", "To jest bolesne i to trzeba przetrwać"