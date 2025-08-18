Tymczasem polska wieś 2k25 (nie mówię o wsiach podmiejskich, które są sypialniami aglomeracji):



- wybór miejsc pracy ograniczony do jednego/kilku pobliskich januszexów, gdzie panuje mobbing i płacona jest minimalna

- wykluczenie komunikacyjne - niby każdy ma auto, ale nie każdy może jeździć; jak ktoś ma dzieci czy też rodziców w podeszłym wieku, to trzeba robić za taksówkę. Może wydawać się, że to nie problem, ale kiedy codziennie trzeba kogoś gdzieś podwozić, perspektywa się zmienia

- Pokaż całość