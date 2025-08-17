Ostatnie lata pokazały jaka to jest solidarność kretów z resztą społeczeństwa. Jak węgiel kosztował ponad 3000zl za tonę to moment upomnieli sie o szesnastkę, podwyżki czy co oni tam jeszcze chcieli. O strategicznosci węgla w polsce nie ma mowy bo przy dowolnym kryzysie zaden kret bez benefitu pod ziemię nie zejdzie (nie ma sie co im dziwić, ciągną jak mogą). Zamknąć to w p---u nawet wypłacając im jakies postojowe