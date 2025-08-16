Weganie w sporze z Komisją Europejską, która chce zakazać użycia "mięsnych" nazw
Komisja Europejska chce zakazać używania 29 słów w odniesieniu do roślinnych alternatyw mięsa. KE argumentuje, że ma to zwiększyć przejrzystość dla konsumentów oraz chronić historyczne i kulturowe znaczenie produktów mięsnych. Organizacje wegańskie przekonują, że to propozycja zbędna.VoxClamantisInDeserto
Komentarze (33)
Ptasie mleczko to wymyślona, oryginalna i zastrzeżona nazwa handlowa. Mleko kokosowe może wprowadzać w błąd że zawiera to co mleko tylko ma dodatek kokosa.
I elegancko to uregulowano. Jako przykład, ale zupełnie z innej strony patentów, ale na podbicie plusów, to zastrzeżony zakopianski oscypek który jest wyrobem z mleka owczego, w odróżnieniu od łoscypkoow kupowanych od menela na zakopiance.
Może jeszcze chciałbyś, żeby trzeba było patrzeć na etykietę?! Męcho to ma być męcho.
Ciekawe, że sam artykuł mówi:
@planche: mleczko to nie mleko
Komentarz usunięty przez autora
wystarczy popatrzeć jak wegańskie knajpy upadają jedna po drugiej. Była chwilowa moda na weganizm, ale takie knajpy nie są w stanie się utrzymać, bo to jest ułamek rynku. Albo wprowadzają mięsne dania albo bankrutują, nie ma innego wyjścia, żeby się utrzymać na rynku.
https://biznes.wprost.pl/firmy-i-rynki/11955217/lider-weganskiej-gastronomii-upada-przyczyny-zamkniecia-krowarzywa.html
https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,31770568,kuchnia-weganska-we-wroclawiu.html
https://www.farmer.pl/fakty/unia-europejska/klopoty-sieci-weganskich-restauracji-zamknieto-wszystkie-lokale-w-kraju,164730.html
https://sukces.rp.pl/restauracje/art42856451-slynna-weganska-restauracja-wprowadza-dania-miesne-wykluczalismy-ludzi
A skoro tyle mówi się o cierpieniu zwierząt to powinno się robić wszystko by branże roślinna rozwijać.
I jak ktoś nie widzi tego ma opakowaniu to niech idzie prędko do okulisty bo daty też nie zobaczy i się otruje.