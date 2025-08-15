Ja 3 lata temu wyjechałem fajnie wyposażoną A-klasą. I o oto okazało się, że po 3 latach wygasły mi dodatki cyfrowe jak m.in. możliwość zamykania auta z aplikacji, opuszczania szyb czy informacje live o ruchu w nawigacji (to jeszcze jestem jakoś w stanie zrozumieć). Jedyne co mi zostawili to możliwość włączania klimatyzacji zdalnie. Koszt odblokowania dodatków to 1200 zł rocznie xd.