Volkswagen i płatna subskrypcja na odblokowanie dodatkowej mocy.
Właściciele ID.3 mogą płacić za odblokowanie dodatkowej mocy w swoich samochodach XD A potem płacz że chińczycy zalewają rynek swoimi samochodami.nga_plz
@Altar: Kurła...tego sam bym się nie spodziewał. To że czegoś nie było na wyposażeniu jest oczywiste, ale że było i nie ma? Jezu ten świat już kompletnie jest jeb..ty.
Gdybym miał dziś kupić elektryka to patrzyłbym tylko na Teslę i chińskie marki. Nie rozumiałbym powodu dla którego miałbym kupić gorsze i droższe elektryczne i4 albo jakieś elektryczne renault w cenie spalinowego mercedesa i realnym zasięgu połowy chińczyka.
@w9rT_wv_bIAn37l: Zatrzymasz się na MOP, albo wrócisz z roboty, to drzwi odblokują się dopiero, jak obejrzysz reklamy.
Mialem miatę w Polsce.