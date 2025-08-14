Firefox zirytował użytkowników. Nowa funkcja AI obciążony procesor i akumulator.
Tl:DR Wejść w about:config i browser.ml.chat.enabled przełączyć na false. Najnowsza eksperymentalna funkcja, wykorzystująca sztuczną inteligencję do automatycznego grupowania kart, zamiast ułatwić życie użytkownikom, powoduje drastyczne skoki zużycia procesora.deap
- #
- #
- #
- 32
- Odpowiedz
Komentarze (32)
najlepsze
https://www.youtube.com/watch?v=8vA7I_RE0CY
Ale widać ktoś musi przyjść i mi je poukładać wg własnego widzi
@user-agent-switcher: jezu chryste. Ponad ćwierć wieku w internecie i nigdy nie miałem więcej niż 10 kart otwartych.
W kazdym razie trzeba pilnowac tego nowoczesnego talatajstwa i ich genialnymi pomyslami. Dzieki za info, OP!