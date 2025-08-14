kurde, 30 lat prawie chodzę po sieci, no z kart korzystam pewnie 20 czy kiedy tam je wprowadzili. Nigdy nie miałem problemu z tym, że sobie ich nie moge poukładać, że się w nich gubię albo coś takiego... Zawsze to ogarniałem, a ja raczej z tych co komputera nie wyłącza a sesje Firefoxa wiszą tygodniami, z bardzo starymi czasem kartami...



Ale widać ktoś musi przyjść i mi je poukładać wg własnego widzi Pokaż całość