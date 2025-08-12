parę lat temu koledze we Włoszech na wyjeździe ukradli rower. Udało się złapać złodzieja na miejscu ale po przyjeździe, policja stwierdziła, że nie mogą go zatrzymać bo nie jest pełnoletni. I teraz hit: Jak stwierdzili jego pełnoletniość? Na podstawie obwodu nadgarstka.