Nastoletni obcokrajowcy ukradli samochód i zabili 71-letnią kobietę w Milanie
Po śmiertelnym potrąceniu, sprawcy uciekli z miejsca zdarzenia. Nie usłyszą zarzutów karnych, bo wg włoskiego prawa są za młodzi. (artykuł po włosku)lewoprawo
Komentarze (31)
No chyba że chodziło o Mediolan, skoro to po włosku.
@8kiwi: zupełnie jakbym słyszała polskich sędziów
https://tg.la7.it/cronaca/milano-minorenni-auto-de-astis-12-08-2025-242535
To mała cena za potencjał różnych sposobów myślenia, wrażliwości, puli genetycznej." ?
@ipkis123: patologia, nie wiem czemu w ogóle ich wpuścili