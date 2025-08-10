Jad pszczeli w godzinę zabija 100 proc. komórek raka p----i. Nowe badania
Australijscy naukowcy ustalili, że melityna główny składnik jadu pszczoły miodnej może hamować rozwój wyjątkowo groźstarnak
- #
- #
- #
- #
- 28
- Odpowiedz
Australijscy naukowcy ustalili, że melityna główny składnik jadu pszczoły miodnej może hamować rozwój wyjątkowo groźstarnak
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (28)
najlepsze
Wyniki tych badań o niczym nie świadczą. Jad pszczół nie jest żadną magiczną substancją.
Właśnie niektórzy zapominają, że rak to po prostu komórki naszego ciała, które są wadliwe. Ciężko, żeby coś magicznie zabijało tylko takie komórki bez wpływu na inne.
Oraz 100 proc. komórek p----i ( ͡° ͜ʖ ͡°)
No chyba, że ją się ręcznie ubije. ( ͡° ʖ̯ ͡°)
Tysiące śmierci od pożądleń
@kosma666: Ciekawe, jak je prowokujesz do "dziabania"? Ja to nie kojarzę aby mnie kiedykolwiek pszczoła dziabnęła.
Np. rak pluca to 98% palacze. Zupelnie inna skala.