Prawie 2,5 mln Polaków pracuje bez umowy o pracę
Na koniec września 2024 r. w Polsce było aż 2,43 mln osób wykonujących pracę na podstawie umów zlecenia i pokrewnych.Ten rodzaj umów był wykorzystywany głównie w sektorze prywatnym, w którym skupionych było 89,6 proc. ogółu zleceniobiorców - podał GUSAlfiarz
Prawda panie prezesie
@NihilistycznyFemboy: Cooo proszeeee
To jest wolny ryneg, lewaq.
@kubako: No rzeczywiście. Ale to nie oznacza że ktoś kto wizął umowę zlecenie nie pracuje jeszcze na etacie. Tam nie ma nigdzie zaznaczone że są to ludzie którzy żyją wyłącznie z umów zleceń....
@testa_di_moro: znaczy się biznes gówniany, skoro tak mało zwrotu daje