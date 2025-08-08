Już jest wyjaśnienie psiarzy, to nie wina pieseczka to wina pogody. Teraz było za ciepło, gdyby stało się to w zimie, to pewnie byłoby za zimno.



Tymczasem w rozmowie z WP medycy wskazują, że powodem dramatycznych wydarzeń mogła być pogoda. - Nawet najbardziej przyjazny pies podczas upałów może stać się niespokojny i agresywny, w szczególności do obcych dzieci - słyszymy.