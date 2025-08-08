4-latka pogryziona przez psa. Medycy mówią, co zastali na miejscu
Wygląd był straszny. Dziecko praktycznie zostało oskalpowane. Jedna trzecia skóry głowy została zdjęta - relacjonują w rozmowie z WP medycy. Na miejsce natychmiast wezwano śmigłowiec LPR, który przetransportował ranną dziewczynkę do szpitala.BedzinGurom
Tymczasem w rozmowie z WP medycy wskazują, że powodem dramatycznych wydarzeń mogła być pogoda. - Nawet najbardziej przyjazny pies podczas upałów może stać się niespokojny i agresywny, w szczególności do obcych dzieci - słyszymy.
Można się rozejść, pieskowi ciepło było.
@Wincyyyyj: i tu dochodzimy do opcji kompromisu... wystarczy wprowadzić przepis który w uproszczeniu będzie oznaczał że atak w wykonaniu zwierzęcia jest sądzony jak atak samego właściciela dokonany z premedytacją. bez znaczenia
Ten kundel był sąsiadów, klasyka.
Wsiurskie pato zwyczaje i "tradycje".
@SpektrumSadyzmu: Pies który zaatakował i ciężko poranił człowieka jest co najwyżej do jebnięcia obuchem przez łeb. Nie zapraszam do dyskusji.
@SpektrumSadyzmu: już przylazł psiarz i jego n----------e mózgowe