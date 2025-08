Oni chyba czytaja wypok :D



Caly czas powtarzam (i zbieram minusy :P):

Mozemy miec i 5 EJ, mozemy miec i miliony ladowarek. Co z tego jak sieci nie daja rady przeslac tego pradu do ladowarek? Wiec elektryki poki co nalezy se odpuscic.



Zabrano sie do tego od d--y strony. To jest tak jakby ktos kupil grila, kiolbase na grila, ale zapomnial o weglu :DDD