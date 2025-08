Jak już wszystko czego potrzebuje Europa będzie robione w Chinach to dopiero zobaczymy szantaż. Jeśli ktoś sądził, że groźby Wladymira o zakręceniu kurka z gazem, to była gruba akcja to nie ma pojęcia co się szykuje. Oczywiście zgodnie z planem, wszak za to sprzedawczyki z Brukseli dostają łapówki. Nikt nie jest aż tak głupi.