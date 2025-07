PO nie jest wcale lepsze, ale to PIS od lat gralo wszedzie karte "jestesmy gwarantem zatrzymania imigrantow nie to co ten tusk"



a dzisiaj o prace coraz trudniej mimo braku przyrostu, imigrantow coraz wiecej, realnego problemu jakim jest wymieranie kraju nikt nadal nie rozwiazuje



smiejemy sie zachodu, jak to uk zmienilo sie w kraj arabski itp a nie zauwazamy ze za kilkadziesiat lat polakow juz tez bedzie mniejszosc we wlasnym kraju