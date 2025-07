Czyli co za zabawę telefonem mandacik, a patrzenie w tablet i próbę przeklikania aby włączyć ważną funkcje to już normalna rzecz. Jestem ciekaw jak to będzie wyglądało w statystykach wypadków, chociaż po wprowadzeniu tych wszystkich funkcji typu patrzenie na kółko wykrywanie przeszkód to najwyżej skończy się rozbitym ekranem za pomocą głowy kierowcy.