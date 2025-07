Znajomy miał ten sam problem.



Teoretycznie dokumenty trzeba trzymać 5-10 lat. W praktyce podczas kontroli pani kontrolerka domagała się potwierdzenia dochodów sprzed 30-40 lat. Jakby tego nie miał to by miał ostry w------l podatkiem 75%. Najlepsze jest to, że skarbówka to wszystko miała tylko grała z nim w c---a.



P----------y kraj.