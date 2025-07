Asm nadal jest używany i będzie używany przez bardzo długi czas (nie wiem czy zawsze ale na pewno do śmierci wszystkich tu obecnych). To nie tak że nic się nie pisze w asm bo C/Rust albo Golang.



Nie wiem jak sobie wyobrazacie bootloadery - ale to wszystko co włącza wasze wszystkie urządzenia to właśnie musi być w asm.

Niektóre exploity działają właśnie dlatego że ktoś dobrze ogarnął asm.



