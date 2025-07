''Ja wiedziałem, tylko nie chciałem wam nic mówić'' - już w momencie tego jak jeden z członków kabaretu prosił o modlitwy wiedziałem że nie będzie dobrze, szkoda, bo to wielka strata dla polskiej rozrywki. Hrabi to obok KMN jeden z niewielu na polskiej scenie kabaretów strice literackich, opartym na grze słów, ukrytych znaczeniach i mówię to ja co generalnie kabatetów raczej nie ogląda.



Jakby ktoś nie kojarzył o co mi chodzi w Pokaż całość