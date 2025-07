Kto to w ogóle dopuścił do publikacji. Te wyliczenia są błędne. Jeżeli przyjęli założenia, że osoby bez dziecka na utrzymaniu = bezdzietna. To właśnie zrobili z moich rodziców bezdzietnych, ale jednocześnie nie wyłączyli ich ze zbioru. Po prostu przełożyli ich na kupkę "bezdzietni". To nie dziwne, że przyjmując takie założenie wynik im wyszedł taki jaki wyszedł. Gdyby dodali wszystkie osoby które odprowadzają PIT a dzieci odchowały to przecież wyszłaby im potężna grupa Pokaż całość