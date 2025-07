Relatywnie niski, prawie nie wykrywalny, domena naszych czasów, prowokacji manipulacji mataczenia, gra aktorska pierwszej klasy w zależności od sytuacji, seriale oglądają bo mają czas to się uczą każdej kwestii a potem sypią jak z rękawa, najlepszy śledczy by się nie połapał już o co chodzi w tej historii nie licząc prostego zapracowanego męża. Za dużo hormonów na raz do opanowania, większość wywala poza skalę przez farmaceutyki. I tak się kręci ten los Pokaż całość