Nieszczepienie własnych dzieci na błonicę, tężec, gruźlicę albo krztusiec to wolność.

Jak ludzie zaczną chorować na rzeczy które kilkanaście lat temu praktycznie były wyeliminowane dzięki szczepieniom no to zachorują, wielka mi rzecz. Najwyżej kilka z nich umrze, kiedyś ludzkość nie miała szczepień i żyło im się świetnie(poza tymi co umarli).