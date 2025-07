Cześć, nazywam się Paweł, mam 41 lat i jestem tatą cudownego, 4-letniego chłopca. Długo wahałem się, czy napisać ten apel – ale dziś wiem, że muszę zawalczyć o każdą szansę na dalsze życie. Jeszcze niedawno byłem aktywny zawodowo – po 17 latach pracy zrezygnowałem z etatu, by założyć własną firmę i być bliżej rodziny. Chciałem stworzyć coś trwałego i wartościowego. Niestety, życie napisało inny scenariusz. Zdiagnozowano u mnie raka drobnokomórkowego płuc – jedną z najbardziej agresywnych i szybko postępujących odmian nowotworu. Równocześnie zmagam się z padaczką lekooporną oraz chorobą afektywną dwubiegunową. Te schorzenia sprawiły, że zostałem wykluczony z refundowanej immunoterapii, która mogłaby znacząco wydłużyć i poprawić jakość mojego życia. W krótkim czasie schudłem 41 kilogramów. Każdy dzień to dziś walka – fizyczna i psychiczna. Mimo to staram się funkcjonować, bo mam dla kogo: dla mojego synka i dla żony, która obecnie sama utrzymuje naszą rodzinę i znajduje się na granicy sił – zarówno fizycznych, jak i emocjonalnych. Po długim wahaniu złożyłem wniosek o rentę z ZUS. Została mi ona przyznana 2 czerwca, z wyrównaniem od października 2024 roku. Niestety, mimo decyzji, na pierwszą wypłatę wraz z wyrównaniem muszę czekać aż do sierpnia. Dlatego zdecydowałem się uruchomić zbiórkę, by zebrać środki na dalsze leczenie i przetrwanie najbliższych miesięcy. Kwota zbiórki to 100 tysięcy złotych – choć koszt immunoterapii wynosi około 200 tysięcy, część pieniędzy udało nam się już zdobyć dzięki: sprzedaży auta, biżuterii, komputera – właściwie wszystkiego poza mieszkaniem – oraz ze zgromadzonych wcześniej oszczędności. Zebrane środki zostały i zostaną przeznaczone na leczenie nierefundowane (w tym immunoterapię i badania).