te kary nie są do 10% obrotu, dochodu, przychodu? Nawet jak dali im max to zobaczcie jaka to bogata firma a jaka pazerna: otodom, otomoto, fixly to ich serwisy też. Stawki za ogłoszenia napompowali już 3 lata temu, seria małych niby podwyżek ale co kilka miechów. Obecnie otodom najtańsze ogłoszenie to chyba 140, kiedyś 60? Otomoto nie wiem ale filmiki na YT i FB mówią że nawet komisów nie stać takie pazerne Pokaż całość