No to chyba dobrze, że zabiorą się za tych co sobie wielkie biznesy w szarej strefie robili, prawda? Bo chyba nikt o zdrowych zmysłach nie sądzi, że ktoś będzie jakiegoś Wojtka, co to 2-3 razy sprzedał coś na OLX, ścigał o parę groszy podatku...