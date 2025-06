"To pokazuje ile tracimy na tym, że większość sklepów w Polsce to zagraniczne firmy."



Ale co konkretnie tracimy? Gdyby Dino oferowało kominy płacowe, to wtedy można się zgodzić z tezą, że firma z polskim kapitałem stwarza dla pracowników lepsze warunki niż firmy z kapitałem zagranicznym, ale tak wcale nie jest. Dino w żaden sposób nie wyróżnia się pod tym względem na rynku w zestawieniu z konkurencją.