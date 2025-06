Ależ fikołek. Do tej pory Onet słynął z promowania "silnej i niezależnej kobiety". Teraz nagle zauważyili że coś się nie spina? To WY!!!!, media, namieszałyście młodym we łbach. Że młoda dziewczyna może być kim chce (byle nie żoną i matką). I jest. Najczęściej jakąś tiktokową influencerką czy innym e-szonem. Zaś jej chłopięcy rówieśnik to męski szowinista, nieudacznik i incel. Teraz właśnie zbieramy plony tej sączonej od dekady propagandy.