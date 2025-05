Kara dla niego jest nieunikniona, takim sposobem tylko przedłuża to co nieuniknione. Ale najlepsze jest jak działa psychika. On raczej nie jest wyluzowany jak na wakacjach, bardziej żyje w strachu że zaraz ktoś go może zatrzymać i wsadzić do więzienia. A takie życie jest dewastujące dla organizmu.