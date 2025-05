Tusk zachowuje się tak jakby od wczoraj był w polityce, jeżeli już chciał aby wystartował akurat Trzaskowski to mógł przynajmniej na początku kampanii reagować, mógł chociaż jedną ustawę przepchnąć ze swoich 100 konkretów albo chociaż jedną z koalicji jak np. kwota wolna i kataster, na chooy mi rząd które jedyne co robi to próbuje wprowadzić dopłaty dla deweloperów i banków, buduje 49 centr integracyjnych za pół miliarda, przepycha jakieś dziwne porozumienia emerytalne Pokaż całość