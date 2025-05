Ciekawe jak jest z odpornością ludzkiego oka na podczerwień - bo ta uważana jest za nawet bardziej niebezpieczną, bo nie powoduje odruchu zmniejszenia źrenicy, ani nie jest widziana więc nie mamy świadomości że w ogóle patrzymy na coś takiego (co mielibyśmy w przypadku światła widzialnego).



Bo nawet spawanie można spokojnie filmować z bliska telefonem i nic się matrycy nie dzieje - a patrzenie na spawanie gołym okiem to murowane uszkodzenie wzroku. No Pokaż całość