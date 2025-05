Wolność to brak nakazów przede wszystkim. A nasza gospodarka działa tak, że zamiast robić coraz taniej to co faktycznie potrzebujemy i pracować mniej, w miarę postępu technologicznego przerzuca się siłę roboczą w nowe obszary, stymulując popyt (czyli tworząc nowe potrzeby). To pozwala na dwie rzeczy - szybszy rozwój i utrzymanie władzy. Mówi się, że wolny rynek jest wolny, bo możemy wybrać co będziemy robić. Ale jednak jest to bardzo ograniczony wybór, a Pokaż całość