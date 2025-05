Jak mieć tanią i dobrze wykwalifikowaną siłę roboczą co robi darmowe nadgodziny:

1. znajdź kraj gdzie edukacja jest bezpłatna

2. wbij ludziom do głowy, że praca w Twojej firmie to prestiż bo mówi się po angielsku i jest darmowa pizza, prowadź social media gdzie będzie pokazywał pracowników uśmiechniętych i grających w piłkarzyki

3. bierz jak leci darmowych albo prawie darmowych stażystów co są na ostatnim roku studiów więc mają na świeżo szeroką wiedzę w głowie