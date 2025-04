Jedna kwestia to dopracowanie rozwiązań technicznych

Inna to jakość wykonania

Jak darują sobie na siłe wciskanie różnych wodotrysków do tych aut co większość ludzi nie potrzebuje to będą i tańsze i mniej zawodne.

Jak EU wycofa się z promowania aut elektrycznych to też może być im ciężej zaistniej na Europejskim rynku.