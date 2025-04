Maksymalna temperatura, jaką dopuszcza fizyka, to coś, co nazywamy temperaturą Plancka – to absolutny limit, powyżej którego nasze obecne prawa fizyki po prostu przestają działać, jakby dostały blue screena.



Temperatura Plancka: około 1,4168 × 10³² kelwinów (K)

Czyli… k---a, goręcej się już nie da. To jest moment, w którym grawitacja kwantowa zaczyna grać pierwsze skrzypce, a czasoprzestrzeń może się zachowywać kompletnie losowo.



Dla porównania: Pokaż całość