Z takimi się nie dyskutuje to raz. Dwa - autor nagrania dal sobie wyrwać telefon. Pamiętajcie. Jak nagrywacie takie akcje to zawsze na zablokowanym telefonie żeby jak wam go zabiorą nic nie mogli zrobić.



Trzy. Sprawa dla prokuratora. Zamiary filmiki w Internecie dawać to zgłaszać na policję i tyle.



Cztery. Rodo nic nie mówi o przetwarzaniu danych na użytek własny.



