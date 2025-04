Kiedyś w mojej okolicy był łepek co wziął leasing na porsche GT coś tam - mega tuning - zabrał po drodze 17 latka (syn jakiegoś wujka czy coś) na "pokazówkę" . Jak na małym mostku ich wyniosło i przypier#$lili w drzewo to aby stwierdzić jakie to było auto to dochodzili po znaczkach na felgach bo nic innego nie zostało w całości.P.S. kolesie do piachu - znaczy to co z nich zostało. Jeździł Pokaż całość