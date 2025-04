Najgorsze w tym wszystkim jest to, że czasy są coraz mniej stabilne, a służby coraz gorsze. Znałem jednego żołnierza zawodowego, straszna kanalia. Co chwila jakieś newsy o ludziach którzy są zwykłymi trepami nie mającymi krzty szacunku do kraju i prawa. Aktualnie do służb idą ludzie skuszeni wcześniejszą emeryturą, a że biorą wszystkich jak leci to szeregi zasilają często leniwi degeneraci. Jakby tego było mało, to spora część wojska to oficerowie od zarządzania Pokaż całość