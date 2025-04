Tak się kończy robienie sztucznych 0 stóp procentowych. Przecież to był wałek i koniec końców on też podbił inflację. Potrzebne jest rozwiązanie systemowe odnośnie oprocentowania hipotek, nie może to być eldorado dla bankierki i deweloperki. Niskie stopy ustawowe dla hipotek, to jest mega ważne dla poprawnego istnienia społeczeństwa. Jakoś na tym zgniłym zachodzie potrafili sobie z tym poradzić, jednak Polacy biorąc hipotekę muszą wejść do kasyna.