Pompowanie rynku nieruchomości to sztuczne pompowanie PKB. Nie wprost, ale z pewnością pośrednio przez rynek artykułów budowlanych, nakręcanie nowych inwestycji i ich ceny, przez inflację nakręcanie cen innych towarów.



Drugim aspektem jest, że rząd nie może (z jego perspektywy) dopuścić do załamania nieruchów z tego samego powodu. Nie może dojść do załamania wskaźników gospodarczych.