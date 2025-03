Ceny teraz juz sa wysokie, doplaty napewno zwieksza jeszcze marze co wywinduje ceny, ale!!! Co by bylo gdyby ceny zostaly na tym samym poziomie mimo doplat? Hmm dalej deweloperka zarobi na tym nie male kokosy. Tak czy inaczej to przepchna bo tusk wisi hajs deweloperom. Najpredzej po wyborach. Tak wiec idzcie za rafalka by zylo sie "lepiej"