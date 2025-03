Największa patologia to 800+. Ten kto wymyślił, aby dać rodzicom co miesiąc kasę tylko dlatego że maja dzieci powinien iść siedzieć. Nie zdajecie sobie sprawę do jakich patologii to doprowadziło.

Znajoma, która pracuje w mops, opowiadała, ze kiedyś przyszło do nich 7 letnie dziecko prosić aby zabrali go z młodszym bratem od rodziców. Kedyś była przeciwko odbieraniu dzieci ale odkąd pracuje w mops zmieniła zdanie.