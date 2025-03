Chęć jednolitego rasowo i wyznaniowo kraju to nazizm rasizm f-----m i ruska narracja, a przynajmniej tak twierdzi ta zachodnia polityczna breja która jest teraz uznawana za jedyne słuszne poglądy. W krajach gdzie już dziesiątki lat temu jakakolwiek kultura i jednolitość została zatracona i co druga osoba jest czarna można by było to uznać za w pewnym sensie prawdę i wewnątrzkrajową nienawiść, natomiast w Polsce, jednym z najbardziej jednolitych krajów a przynajmniej do Pokaż całość